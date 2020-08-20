Новосибирская область примет участие в «Диктанте Победы»
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Как заявил первый вице-спикер регионального Заксобрания Андрей Панфёров, мероприятие будет проходить приблизительно на 200 площадках.
«Среди них — четыре завода, в том числе завод имени Чкалова, который, по предварительной информации, будет главным местом проведения «Диктанта Победы» в регионе. Также в акции примут участие библиотеки, дома культуры и детские школы искусств», — отметил он.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Удмуртия примет участие в акции «Диктант Победы» 3 сентября.