Новосибирская область примет участие в «Диктанте Победы»

Короткая ссылка
Новосибирская область примет участие во всероссийской акции «Диктант Победы», которая состоится 3 сентября.
Новосибирская область примет участие в «Диктанте Победы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

Как заявил первый вице-спикер регионального Заксобрания Андрей Панфёров, мероприятие будет проходить приблизительно на 200 площадках.

«Среди них — четыре завода, в том числе завод имени Чкалова, который, по предварительной информации, будет главным местом проведения «Диктанта Победы» в регионе. Также в акции примут участие библиотеки, дома культуры и детские школы искусств», — отметил он.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Удмуртия примет участие в акции «Диктант Победы» 3 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить