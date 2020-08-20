Новосибирская область примет участие в «Диктанте Победы»

Новосибирская область примет участие во всероссийской акции «Диктант Победы», которая состоится 3 сентября.

Об этом сообщает НСН.

Как заявил первый вице-спикер регионального Заксобрания Андрей Панфёров, мероприятие будет проходить приблизительно на 200 площадках.

«Среди них — четыре завода, в том числе завод имени Чкалова, который, по предварительной информации, будет главным местом проведения «Диктанта Победы» в регионе. Также в акции примут участие библиотеки, дома культуры и детские школы искусств», — отметил он.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что Удмуртия примет участие в акции «Диктант Победы» 3 сентября.