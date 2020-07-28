Удмуртия примет участие в акции «Диктант Победы» 3 сентября.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Думаю, будет логично в дань памяти людям, которые, не жалея сил, трудились в годы войны на наших заводах, ежедневно обеспечивая фронт всеми видами стрелкового оружия, провести Диктант Победы на наших крупных промышленных предприятиях», — заявил депутат Госдумы от Удмуртии, региональный координатор федерального партийного проекта «Историческая память» Алексей Загребин.

В диктанте будет 25 вопросов, пять из них посвящены территориальной специфике.

Ранее в Удмуртии рассказали о Большом этнографическом диктанте.