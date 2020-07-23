В Удмуртии рассказали о Большом этнографическом диктанте

Короткая ссылка
В Удмуртии начался конкурс по разработке вопросов для регионального уровня международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».
В Удмуртии рассказали о Большом этнографическом диктанте
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Большой этнографический диктант — это масштабная проверка знаний о культурах народов и истории страны. Акция зародилась четыре года назад здесь, в Удмуртии, и за пять лет рост количества участников говорит о том, что это было верное решение», — заявил председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

Пятый диктант состоится 3 ноября.

Участникам объявленного конкурса предложено придумать один или несколько вопросов. Задания могут быть посвящены обычаям, образу жизни, культурным традициям, языку, религии народов Удмуртии.

Ранее сообщалось о Большом удмуртском диктанте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить