В Удмуртии рассказали о Большом этнографическом диктанте

В Удмуртии начался конкурс по разработке вопросов для регионального уровня международной просветительской акции «Большой этнографический диктант».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«Большой этнографический диктант — это масштабная проверка знаний о культурах народов и истории страны. Акция зародилась четыре года назад здесь, в Удмуртии, и за пять лет рост количества участников говорит о том, что это было верное решение», — заявил председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

Пятый диктант состоится 3 ноября.

Участникам объявленного конкурса предложено придумать один или несколько вопросов. Задания могут быть посвящены обычаям, образу жизни, культурным традициям, языку, религии народов Удмуртии.

Ранее сообщалось о Большом удмуртском диктанте.