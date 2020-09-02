В Татарстане наградили мальчика, спасшего девочку от нападения

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В Чистополе наградили семилетнего мальчика, спасшего сверстницу от нападения.
В Татарстане наградили мальчика, спасшего девочку от нападения
  • © пресс-служба следкома РФ по РТ

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Татарстану.

Ребёнок удостоен медали «Доблесть и отвага». Ему также подарили велосипед.

Инцидент произошёл 28 июня. Мальчик увидел, как на знакомую девочку напал мужчина, и бросился её спасать. Он отвлёк злоумышленника и позвал на помощь взрослых. Нападавший задержан.

Также стало известно, что жителя Пермского края Дениса Елькина наградили медалью «За спасение погибавших», передаёт kp.ru. Мужчина спас при пожаре пять человек и щенка.

Награду вручили на заседании регионального правительства.

Ранее сообщалось, что в Крыму наградили семилетнюю девочку за спасение друга.

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