Эксперт оценил идею об установке перегородок в такси

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Главный редактор сетевого издания «Бюро Икс» Роберт Ян оценил идею об установке перегородок в такси.
Эксперт оценил идею об установке перегородок в такси
  • РИА Новости

«Эта инициатива применима только в сегментах «комфорт плюс», «бизнес» — там, где люди изначально сзади сидят. Для того чтобы её применять, нужно обязать всех пассажиров ездить на заднем сиденье», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Эксперт также указал, что перегородка находится внутри машины, и со стороны переднего стекла её увидеть нельзя, а задние стёкла, к примеру, могут быть затонированы. Как отметил Ян, даже в настоящее время сотрудники дорожной инспекции проводят досмотр не очень часто.

Ранее главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» напомнил об изменениях, вступающих в силу осенью.

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