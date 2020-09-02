В Татарстане завели дело по факту травмирования ребёнка на базе отдыха

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В Казани завели уголовное дело по факту травмирования восьмилетней девочки на спортивной площадке детской базы отдыха «Солнечный».
В Татарстане завели дело по факту травмирования ребёнка на базе отдыха
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Татарстану.

Инцидент произошёл 25 августа. Ребёнок катался на тренажёре для ручной группы мышц. К девочке подбежали двое мальчиков и начали раскачивать её. Она не удержалась и упала. Пострадавшую госпитализировали со множественными переломами позвоночника.

По версии следствия, травмы получены из-за отсутствия должного контроля со стороны сотрудников базы отдыха за использованием тренажёров, передаёт «Реальное время».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области организовали проверку по факту гибели ребёнка в бассейне.

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