Шойгу рассказал о деятельности Русского географического общества

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Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал о деятельности организации.

«Люди, которые 175 лет назад основали РГО, страстно любили нашу страну и стремились больше и лучше её познать. Они открывали все просторы, организовывали экспедиции, которые принесли и славу государству Российскому, и присоединение территорий», — цитирует kp.ru Шойгу.

Президент РГО пояснил, что то, что первооткрыватели совершали тогда, непросто сделать даже в наше время, при наличии всех технологических ресурсов.

Он рассказал, что сегодня для подготовки экспедиции, например, эскадры задействуют высшие морские чины. А 200 лет назад русские моряки открыли Антарктиду. И была не эскадра, а лейтенант и капитан, причём чуть ли не на вёслах.

«Это каким мужеством, какой одержимостью надо обладать, чтобы хотеть это сделать!» — добавил Сергей Шойгу.

В июле сообщалось, что в Архангельске стартовала экспедиция, которую проводят Северный флот и Центр подводных исследований Русского географического общества.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН оценила туристический сезон в стране.

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