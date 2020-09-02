Международная акция памяти освободителей мира от нацизма пройдёт 2 сентября в Москве

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Международная акция памяти освободителей мира от нацизма состоится 2 сентября в Евангелическо-Лютеранском кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла в Москве.
Международная акция памяти освободителей мира от нацизма пройдёт 2 сентября в Москве
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Она пройдёт в рамках основных мероприятий Российского организационного комитета «Победа» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне при поддержке Императорского православного палестинского общества.

Основная часть программы акции — «Реквием» Иоганнеса Брамса. Его исполнят Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, академический большой хор «Мастера хорового пения», сопрано Светлана Касьян, баритон Юлиан Олисхаузен и дирижёр Михаил Юровский.

Ранее НСН сообщала, что Новосибирская область примет участие в «Диктанте Победы».

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