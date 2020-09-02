Детский омбудсмен прокомментировала инцидент с нападением мужчины с топором на племянницу в Бурятии

Уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина прокомментировала инцидент с нападением мужчины с топором на племянницу. Причиной случившегося стало то, что девочка разбила телефон.

«Сегодня я выехала в семью, поскольку там есть ещё несовершеннолетние дети. Самой главной задачей было посмотреть, в каких условиях находятся дети и какая помощь нужна семье», — заявила Ганькина в беседе с телеканалом «360».

По её словам, в настоящее время дети находятся у тёти, они контактные, не испуганные, атмосфера в семье здоровая, нормальная.

Омбудсмен также пообщалась с родным отцом детей, который поддерживает с ними связь. Мать пострадавшей находится вместе с ней в больнице.

«Принято решение поддержать семью школьными принадлежностями в рамках акции «Помоги собрать ребёнка в школу» и рассмотреть возможность заключения с семьёй социального контракта», — сообщила Ганькина.

Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью рассматривают следователи. По имеющимся данным, вечером 31 августа девочка вместе с отцом и дядей отправилась на покос у своей деревни. Взрослые начали распивать алкоголь, а ребёнку дали телефон. Девочка случайно разбила устройство. Дядя отрубил ей два пальца.

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