В Челябинске завели дело после обнаружения ребёнка-инвалида, которого два года не показывали врачам

В Калининском районе Челябинска нашли в тяжёлом состоянии четырёхлетнего ребёнка-инвалида, которого два года не показывали врачам. Против матери завели уголовное дело.

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

О ситуации в полицию сообщили соседи. Сотрудники правоохранительных органов и органов опеки прибыли на место.

«Никаких медицинских препаратов по месту жительства ребёнка не имеется. Ребёнок в срочном порядке помёщен в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.

При рождении ребёнку диагностировали гидроцефалию. Участковому врачу и педиатру мать не открывала дверь, а медики не заявили об этом в полицию и органы опеки.

«В связи с выявленными нарушениями прокурор внёс представление начальнику управления здравоохранения мэрии Челябинска», — рассказали в прокуратуре.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Гатчине завели уголовное дело по факту истязания отцом десятилетнего сына.