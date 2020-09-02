Путин и Развожаев обсудили вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал, что поручит кабмину выделить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в городе и строительства ковшевого водозабора.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе рабочей встречи с Путиным в режиме видеосвязи Развожаев отметил, что для решения проблемы водоснабжения в городе нужно дополнительно 7,4 млрд рублей.

Развожаев заявил о необходимости строительства ковшевого водозабора для переброски части воды из реки Коккозки в Чернореченское водохранилище. Стоимость проекта составит 3,8 млрд рублей.

По его словам, ещё 3,6 млрд рублей необходимо на капитальный ремонт сетей водоснабжения.

Он сообщил, что все проекты проработаны, программа может быть выполнена за пять лет, при этом нужна поддержка главы государства.

Путин отметил, что этот вопрос является очень важным, фундаментальным, и пообещал заняться решением проблемы.

«Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее. Объёмы финансирования вы, в принципе, назвали, нужно просто выверить эти цифры и начинать работу», — сказал Путин.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что в связи с напряжённой ситуацией с водой в республике создан оперативный штаб по вопросам водоснабжения полуострова.