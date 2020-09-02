Россияне стали чаще менять мобильных операторов
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Об этом сообщает газета «Известия».
В августе перенесена треть номеров (327,4 тыс.) от общего числа поданных заявок (около 1 млн). Как утверждается, это максимальное количество с начала года.
Если каждый месяц первого полугодия число переходов не достигало 300 тыс., то в июле оно впервые превысило данную отметку, а в августе оказалось выше на 10%, чем в январе, и на 13%, чем в феврале.
«ВТБ Мобайл» фиксирует рост притока абонентов со своим номером от других операторов, заявил его генеральный директор Максим Шарков. За последние два месяца число переходов увеличилось почти вдвое.
К Tele2 приходит больше абонентов, чем уходит, сообщила представитель компании Ольга Галушина.
В августе объём клиентов, переносивших номера от оператора к оператору, вырос по сравнению с июлем, подтвердили статистику ЦНИИС в пресс-службе Yota.
В «Мегафоне» связали рост числа заявок на перенос номера с отменой режима самоизоляции и притоком посетителей в салоны связи, где оформляются такие заявления.
В пресс-службе «Вымпелкома» (бренд «Билайн») не отмечают роста числа MNP в августе по сравнению с предыдущими месяцами. В компании МТС воздержались от комментариев.
Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что средняя стоимость смартфона в России в I квартале 2020 года снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.