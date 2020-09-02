Россияне стали чаще менять мобильных операторов

Россияне стали чаще менять операторов мобильной связи, следует из данных Центрального научно-исследовательского института связи (ЦНИИС).

Об этом сообщает газета «Известия».

В августе перенесена треть номеров (327,4 тыс.) от общего числа поданных заявок (около 1 млн). Как утверждается, это максимальное количество с начала года.

Если каждый месяц первого полугодия число переходов не достигало 300 тыс., то в июле оно впервые превысило данную отметку, а в августе оказалось выше на 10%, чем в январе, и на 13%, чем в феврале.

«ВТБ Мобайл» фиксирует рост притока абонентов со своим номером от других операторов, заявил его генеральный директор Максим Шарков. За последние два месяца число переходов увеличилось почти вдвое.

К Tele2 приходит больше абонентов, чем уходит, сообщила представитель компании Ольга Галушина.

В августе объём клиентов, переносивших номера от оператора к оператору, вырос по сравнению с июлем, подтвердили статистику ЦНИИС в пресс-службе Yota.

В «Мегафоне» связали рост числа заявок на перенос номера с отменой режима самоизоляции и притоком посетителей в салоны связи, где оформляются такие заявления.

В пресс-службе «Вымпелкома» (бренд «Билайн») не отмечают роста числа MNP в августе по сравнению с предыдущими месяцами. В компании МТС воздержались от комментариев.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что средняя стоимость смартфона в России в I квартале 2020 года снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.