Средняя стоимость смартфона в России снизилась на 23% в I квартале

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Средняя стоимость смартфона в России в I квартале 2020 года снизилась на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, подсчитали в Роскачестве.
Средняя стоимость смартфона в России снизилась на 23% в I квартале
  • Pixabay

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

По оценке экспертов, весной за смартфон в среднем платили 18 274 рубля — это может быть связано с тем, что россияне предпочитают покупать не новинки, а проверенные модели, которые со временем дешевеют.

Как предполагается, цена гаджетов к концу года вырастет на 10—15%, но в таком случае не исключено, что спрос сместится в сторону более бюджетных брендов.

В Роскачестве прогнозируют, что средняя стоимость купленных смартфонов не превысит 20 тыс. рублей.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны в связи с ситуацией с коронавирусом.

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