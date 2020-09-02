Защита намерена обжаловать решение о продлении ареста Сафронову

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Иван Павлов, адвокат бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, намерен подать апелляцию на решение суда о продлении ареста его подзащитному.
Защита намерена обжаловать решение о продлении ареста Сафронову
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Решение нас не устраивает, мы обжалуем его в ближайшее время. Мы просили любую другую меру пресечения — залог, личные поручительства, которых суду было предоставлено более 150», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Сафронову.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на детальное разбирательство в строгом соответствии с законом по делу Сафронова.

13 июля бывшему журналисту было предъявлено обвинение в государственной измене.

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