Защита намерена обжаловать решение о продлении ареста Сафронову
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- РИА Новости
«Решение нас не устраивает, мы обжалуем его в ближайшее время. Мы просили любую другую меру пресечения — залог, личные поручительства, которых суду было предоставлено более 150», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Сафронову.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на детальное разбирательство в строгом соответствии с законом по делу Сафронова.
13 июля бывшему журналисту было предъявлено обвинение в государственной измене.