Защита намерена обжаловать решение о продлении ареста Сафронову

Иван Павлов, адвокат бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, намерен подать апелляцию на решение суда о продлении ареста его подзащитному.

«Решение нас не устраивает, мы обжалуем его в ближайшее время. Мы просили любую другую меру пресечения — залог, личные поручительства, которых суду было предоставлено более 150», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста Сафронову.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на детальное разбирательство в строгом соответствии с законом по делу Сафронова.

13 июля бывшему журналисту было предъявлено обвинение в государственной измене.