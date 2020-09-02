Россия завершит испытания комплекса «Рубеж» до конца 2021 года

Испытания новейшего берегового ракетного комплекса «Рубеж» должны быть завершены до конца 2021 года.

«В настоящее время ведутся испытания нового комплекса «Рубеж». Они гарантированно завершатся до конца 2021 года», — цитирует ТАСС генконструктора по военно-технической политике концерна «Моринформсистема-Агат» Николая Борисова.

Отмечается, что «Рубеж» представляет из себя мобильную версию берегового ракетного комплекса «Бал».

Ранее стало известно, что серийное производство представленного на форуме «Армия-2020» модернизированного вертолёта Ми-171Ш «Шторм» планируется начать в 2022 году.