Эксперты оценили отношение россиян к электромобилям

Эксперты ГК «Автоспеццентр» оценили отношение россиян к электромобилям.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса.

По словам 14% респондентов, они готовы рассматривать электрокар как альтернативу обычной машине.

56% участников исследования готовы покупать личный транспорт, соответствующий европейским трендам, среди которых отсутствие выбросов благодаря отказу от использования бензина и переходу на экологически безопасные автомобили с аккумуляторными батареями.

Как считают 49% опрошенных, в настоящее время эксплуатация электромобиля в России неудобна. В числе минусов названы невозможность путешествовать на дальние расстояния и высокая стоимость.

Ранее автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Newinform оценил ситуацию на авторынке России.