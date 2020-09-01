Организаторы Тотального диктанта сообщили о форматах его проведения

Организаторы Тотального диктанта сообщили, что он пройдёт 17 октября 2020 года в очном и дистанционном форматах, передаёт ТАСС.

Организаторы сообщили, что «Тотальный диктант — 2020 пройдёт 17 октября при любых условиях».

Они рассказали, что штаб проекта разработал три сценария, «которые учитывают эпидемиологическую ситуацию в разных точках мира».

Отмечается, что Тотальный диктант можно будет написать офлайн в знакомых всем участникам акции аудиториях при соблюдении всех санитарных норм и социальной дистанции, а также онлайн через специальную форму на официальном сайте проекта и в новом формате #пишемдома под трансляцию на totaldict.ru.

В конце марта организаторы акции «Тотальный диктант» сообщали, что мероприятие перенесено с 4 апреля на 17 октября в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире.