Организаторы Тотального диктанта сообщили о форматах его проведения

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Организаторы Тотального диктанта сообщили, что он пройдёт 17 октября 2020 года в очном и дистанционном форматах, передаёт ТАСС.
Организаторы Тотального диктанта сообщили о форматах его проведения
  • © Mikhail Pletsky
  • globallookpress.com

Организаторы сообщили, что «Тотальный диктант — 2020 пройдёт 17 октября при любых условиях».

Они рассказали, что штаб проекта разработал три сценария, «которые учитывают эпидемиологическую ситуацию в разных точках мира».

Отмечается, что Тотальный диктант можно будет написать офлайн в знакомых всем участникам акции аудиториях при соблюдении всех санитарных норм и социальной дистанции, а также онлайн через специальную форму на официальном сайте проекта и в новом формате #пишемдома под трансляцию на totaldict.ru.

В конце марта организаторы акции «Тотальный диктант» сообщали, что мероприятие перенесено с 4 апреля на 17 октября в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире.

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