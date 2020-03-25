Акцию «Тотальный диктант» перенесли на 17 октября

Организаторы акции «Тотальный диктант» сообщили, что мероприятие перенесено с 4 апреля на 17 октября в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение организаторов.

«Тотальный диктант пройдёт ‪17 октября 2020 года: впервые за 17 лет он будет написан осенью», — указано в сообщении.

Также отмечается, что 4 апреля состоится семичасовой онлайн-марафон, посвящённый русскому языку. Эксперты и гости Тотального диктанта проведут шесть лекций.

Желающие смогут написать демодиктант «Время, вперёд!» авторства Андрея Геласимова, а также сразу провести работу над ошибками вместе с председателем филологического совета акции Владимиром Пахомовым.

В марте сообщалось, что акцию решили перенести на осень, при этом точная дата проведения диктанта не называлась.