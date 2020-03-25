Акцию «Тотальный диктант» перенесли на 17 октября
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- globallookpress.com
«Тотальный диктант пройдёт 17 октября 2020 года: впервые за 17 лет он будет написан осенью», — указано в сообщении.
Также отмечается, что 4 апреля состоится семичасовой онлайн-марафон, посвящённый русскому языку. Эксперты и гости Тотального диктанта проведут шесть лекций.
Желающие смогут написать демодиктант «Время, вперёд!» авторства Андрея Геласимова, а также сразу провести работу над ошибками вместе с председателем филологического совета акции Владимиром Пахомовым.
В марте сообщалось, что акцию решили перенести на осень, при этом точная дата проведения диктанта не называлась.