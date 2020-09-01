Следователя центрального аппарата СК арестовали по делу о взятке

Сотрудника Главного следственного управления Следственного комитета России Грея Эфендиева арестовали до конца октября по делу о посредничестве во взяточничестве.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, в отношении Эфендиева Грея Халидиновича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Басманного суда Ирины Морозовой.

Ранее в СК сообщили, что следователя Эфендиева задержали по делу о посредничестве во взяточничестве.

По данным следователей, задержанный предложил коллеге получить через него взятку в размере 5 млн рублей за освобождение лица от уголовной ответственности.