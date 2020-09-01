Следователя центрального аппарата СК арестовали по делу о взятке

Короткая ссылка
Сотрудника Главного следственного управления Следственного комитета России Грея Эфендиева арестовали до конца октября по делу о посредничестве во взяточничестве.
Следователя центрального аппарата СК арестовали по делу о взятке
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, в отношении Эфендиева Грея Халидиновича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Басманного суда Ирины Морозовой.

Ранее в СК сообщили, что следователя Эфендиева задержали по делу о посредничестве во взяточничестве.

По данным следователей, задержанный предложил коллеге получить через него взятку в размере 5 млн рублей за освобождение лица от уголовной ответственности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить