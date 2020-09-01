Следователя центрального аппарата СК задержали по делу о взятке
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«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя Главного следственного управления СК России Грея Эфендиева. Ему предъявлено обвинение в обещании и предложении посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ)», — указывается в тексте.
По данным следователей, задержанный предложил коллеге получить через него взятку в размере 5 млн рублей за освобождение лица от уголовной ответственности.
«Сотрудник управления при этом действовал в соответствии с разработанными нормами при выявлении коррупционного преступления, в результате чего Эфендиев был задержан», — говорится в сообщении.
Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астахова по делу о получении взятки.