Следователя центрального аппарата СК задержали по делу о взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета России Грея Эфендиева задержали по делу о посредничестве во взяточничестве.

«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя Главного следственного управления СК России Грея Эфендиева. Ему предъявлено обвинение в обещании и предложении посредничества во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ)», — указывается в тексте.

По данным следователей, задержанный предложил коллеге получить через него взятку в размере 5 млн рублей за освобождение лица от уголовной ответственности.

«Сотрудник управления при этом действовал в соответствии с разработанными нормами при выявлении коррупционного преступления, в результате чего Эфендиев был задержан», — говорится в сообщении.

Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астахова по делу о получении взятки.