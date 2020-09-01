Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве бизнесмена в Татарстане

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Центральный аппарат Следственного комитета проконтролирует ход расследования дела по факту убийства предпринимателя из Бугульмы.
Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве бизнесмена в Татарстане
  • © СК России

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства поставить на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами СК России по Республике Татарстан по факту убийства 40-летнего мужчины в городе Бугульме (ч. 1 ст. 105 УК России)», — говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил дело по факту убийства бизнесмена в Татарстане.

По данным следователей, 1 сентября в Бугульме местный предприниматель получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.

По подозрению в совершении преступления по горячим следам задержали 54-летнего гражданина иностранного государства, проживавшего в Самаре.

Как сообщало «Реальное время» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в Бугульме убит бизнесмен Евгений Деданин, на которого уже совершалось нападение в 2018 году.

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