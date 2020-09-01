Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве бизнесмена в Татарстане

Центральный аппарат Следственного комитета проконтролирует ход расследования дела по факту убийства предпринимателя из Бугульмы.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства поставить на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого следственными органами СК России по Республике Татарстан по факту убийства 40-летнего мужчины в городе Бугульме (ч. 1 ст. 105 УК России)», — говорится в сообщении.

Ранее СК возбудил дело по факту убийства бизнесмена в Татарстане.

По данным следователей, 1 сентября в Бугульме местный предприниматель получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.

По подозрению в совершении преступления по горячим следам задержали 54-летнего гражданина иностранного государства, проживавшего в Самаре.

Как сообщало «Реальное время» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в Бугульме убит бизнесмен Евгений Деданин, на которого уже совершалось нападение в 2018 году.