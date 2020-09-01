В Калининградской области в июле выдано ипотечных кредитов на 2,3 млрд рублей

В Калининградской области в июле было выдано ипотечных кредитов на 2,3 млрд рублей. По оценке специалистов, это почти рекордное значение.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на статистические данные Банка России в Калининградской области.

В июле 2020 года объём ипотечных кредитов составил 2,35 млрд рублей, в июне — 1,88 млрд.

В июле 2019 года объём ипотечного кредитования составлял 1,26 млрд рублей.

Согласно статистике Банка России в области в июле 2020 года выдано 1128 ипотечных кредитов, а в декабре 2019 года — 1009.

Средневзвешенный срок по жилищным кредитам, предоставленным физическим лицам-резидентам в рублях, составил 211,6 месяца (17,5 года). Средневзвешенная ставка по кредиту опустилась до 7,13%, притом что ещё в июле 2019 года это было 10,26%.

Ранее портал kp.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге банки выдали более 20 тыс. льготных кредитов, в том числе ипотечных, с конца апреля по август 2020 года.