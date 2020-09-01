В Башкирии вынесли приговор по делу о попытке убийства младенца

В Башкирии вынесли приговор по делу о попытке убийства новорождённого.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

По имеющимся данным, 36-летняя жительница Туймазы родила ребёнка в своей квартире. Оставлять младенца она не хотела, поэтому отнесла его на улицу и положила в мусорный бак. Новорождённого нашёл сторож, который вызвал скорую помощь. Информация поступила в полицию.

Суд приговорил женщину к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также решается вопрос о лишении её родительских прав.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске завели дело после обнаружения ребёнка-инвалида, которого два года не показывали врачам.