В Башкирии вынесли приговор по делу о попытке убийства младенца

Короткая ссылка
В Башкирии вынесли приговор по делу о попытке убийства новорождённого.
В Башкирии вынесли приговор по делу о попытке убийства младенца
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на СУ СК России по региону.

По имеющимся данным, 36-летняя жительница Туймазы родила ребёнка в своей квартире. Оставлять младенца она не хотела, поэтому отнесла его на улицу и положила в мусорный бак. Новорождённого нашёл сторож, который вызвал скорую помощь. Информация поступила в полицию.

Суд приговорил женщину к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также решается вопрос о лишении её родительских прав.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске завели дело после обнаружения ребёнка-инвалида, которого два года не показывали врачам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить