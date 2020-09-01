В Новосибирской области в наукограде Кольцово открылся IT-лицей «Технополис»

В Новосибирской области в наукограде Кольцово открылась школа полного дня — IT-лицей «Технополис».

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства области.

«Это, пожалуй, самая «умная» школа из тех, что построены в последние годы. Оборудованию, которое находится в классах и лабораториях лицея, позавидуют многие современные предприятия и организации», — цитирует издание губернатора Андрея Травникова.

Лицей оснащён уникальной материально-технической базой: лабораториями трёхмерного моделирования и прототипирования, виртуальной и дополненной реальности, беспилотных летательных аппаратов, космической инженерии, полигоном для занятий робототехникой, студиями компьютерного дизайна, видеопроизводства, звукозаписи.

Ранее телеканал «360» сообщил, какие меры санитарной безопасности будут действовать в школах Московской области с 1 сентября.