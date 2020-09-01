В Казани открылся новый корпус Международной школы

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Президент Татарстана Рустам Минниханов и первый замминистра строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин посетили новый корпус Международной школы в Казани.
В Казани открылся новый корпус Международной школы
  • © Пресс-служба Президента РТ, Булат Низамеев

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Мы хотим, чтобы юные татарстанцы получили лучшее образование. Республика должна быть конкурентной. Наличие современной международной школы этому способствует», — цитирует издание Минниханова.

В школе расположились современная библиотека, бассейн, тренажерный зал. Также дети смогут заниматься в творческих мастерских, научных лабораториях, видео- и звукозаписывающей студии.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказала о школе нового поколения в Москве.

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