В Казани открылся новый корпус Международной школы
- © Пресс-служба Президента РТ, Булат Низамеев
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«Мы хотим, чтобы юные татарстанцы получили лучшее образование. Республика должна быть конкурентной. Наличие современной международной школы этому способствует», — цитирует издание Минниханова.
В школе расположились современная библиотека, бассейн, тренажерный зал. Также дети смогут заниматься в творческих мастерских, научных лабораториях, видео- и звукозаписывающей студии.
Ранее «Вечерняя Москва» рассказала о школе нового поколения в Москве.