В Казани открылся новый корпус Международной школы

Президент Татарстана Рустам Минниханов и первый замминистра строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин посетили новый корпус Международной школы в Казани.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Мы хотим, чтобы юные татарстанцы получили лучшее образование. Республика должна быть конкурентной. Наличие современной международной школы этому способствует», — цитирует издание Минниханова.

В школе расположились современная библиотека, бассейн, тренажерный зал. Также дети смогут заниматься в творческих мастерских, научных лабораториях, видео- и звукозаписывающей студии.

Ранее «Вечерняя Москва» рассказала о школе нового поколения в Москве.