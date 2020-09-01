Посол России в Белоруссии поздравил всех причастных с Днём знаний

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев поздравил с Днём знаний всех так или иначе причастных к школе, университету, колледжу, техникуму, профтехучилищу.

«Сегодня я гость филиала Российского государственного социального университета (РГСУ) — вуза, который был создан благодаря решениям президентов России и Белоруссии, финансировался, особенно на своём изначальном этапе, за счёт бюджета Союзного государства», — отметил он в беседе с kp.ru.

По его словам, уже 5 тыс. выпускников получили дипломы, пройдя обучение в филиале РГСУ в Минске, и это замечательный результат.

Ранее в интервью ФАН психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги Светлана Богданчик объяснила, как снизить у ребёнка тревожность, связанную с карантином и изоляцией, и подготовить его к началу учебного процесса.