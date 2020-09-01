Посол России в Белоруссии поздравил всех причастных с Днём знаний
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- РИА Новости
«Сегодня я гость филиала Российского государственного социального университета (РГСУ) — вуза, который был создан благодаря решениям президентов России и Белоруссии, финансировался, особенно на своём изначальном этапе, за счёт бюджета Союзного государства», — отметил он в беседе с kp.ru.
По его словам, уже 5 тыс. выпускников получили дипломы, пройдя обучение в филиале РГСУ в Минске, и это замечательный результат.
Ранее в интервью ФАН психолог, член Профессиональной психотерапевтической лиги Светлана Богданчик объяснила, как снизить у ребёнка тревожность, связанную с карантином и изоляцией, и подготовить его к началу учебного процесса.