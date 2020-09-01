В Москве стартовал второй сезон Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы НТИ.Junior

Короткая ссылка
В Москве стартовал второй сезон Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы НТИ.Junior. Оба этапа — отборочные туры и финал — пройдут в 2020 году дистанционно.
В Москве стартовал второй сезон Олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы НТИ.Junior
  • © Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на данные пресс-службы Кружкового движения.

Всероссийские командные инженерные соревнования пройдут по пяти направлениям: технологии для человека, для среды обитания, для космоса, для виртуального мира, для мира роботов.

«В этом году мы сохраним все возможности проекта, которые были заложены в него на старте. Мы продолжим обучать ребят навыкам командной работы, максимально будем вовлекать их в особенности современной инженерной деятельности и, конечно, знакомить с прорывными технологиями. Как говорится, тяжело в учении — легко в бою, поэтому чем раньше школьники узнают обо всех новшествах и технологиях нашего времени, тем легче им будет выстраивать и продвигаться по своему профессиональному пути», — цитирует издание генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова.

Отборочный этап стартует 19 сентября.

Ученики 5—7 классов смогут подать свои заявки для участия в проекте до 16 октября.

Ранее газета «Известия» сообщала, что всероссийские проверочные работы, необходимые для контроля полученных во время дистанционного обучения знаний, должны пройти с 14 сентября по 12 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить