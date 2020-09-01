В Мурманской области снимается ряд ограничительных противокоронавирусных мер
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на данные оперштаба по Мурманску и области.
В период пандемии некоторые Дома ребёнка, интернаты для престарелых и центры соцобслуживания перешли на круглосуточный закрытый формат.
«Стабилизация обстановки позволяет им вернуться к стандартному режиму работы», — цитирует издание заявление оперштаба.
Постановление подписано губернатором Заполярья Андреем Чибисом.
Ранее в беседе с Nation News врач-терапевт рассказала, где и когда стоит носить медицинские маски.