В Мурманской области снимается ряд ограничительных противокоронавирусных мер

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В Мурманской области снимается ряд ограничительных противокоронавирусных мер для учреждений, подведомственных Министерству соцразвития и Минздраву.
В Мурманской области снимается ряд ограничительных противокоронавирусных мер
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на данные оперштаба по Мурманску и области.

В период пандемии некоторые Дома ребёнка, интернаты для престарелых и центры соцобслуживания перешли на круглосуточный закрытый формат.

«Стабилизация обстановки позволяет им вернуться к стандартному режиму работы», — цитирует издание заявление оперштаба.

Постановление подписано губернатором Заполярья Андреем Чибисом.

Ранее в беседе с Nation News врач-терапевт рассказала, где и когда стоит носить медицинские маски.

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