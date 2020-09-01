В Мурманской области снимается ряд ограничительных противокоронавирусных мер для учреждений, подведомственных Министерству соцразвития и Минздраву.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на данные оперштаба по Мурманску и области.

В период пандемии некоторые Дома ребёнка, интернаты для престарелых и центры соцобслуживания перешли на круглосуточный закрытый формат.

«Стабилизация обстановки позволяет им вернуться к стандартному режиму работы», — цитирует издание заявление оперштаба.

Постановление подписано губернатором Заполярья Андреем Чибисом.

Ранее в беседе с Nation News врач-терапевт рассказала, где и когда стоит носить медицинские маски.