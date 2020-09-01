Мишустин рассказал о программе развития искусственного интеллекта

Российское правительство в ближайшие четыре года направит около 12 млрд рублей на поддержку небольших компаний и стартапов, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта.

Об этом, как передаёт Интерфакс, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В ходе встречи с молодыми учёными и предпринимателями Мишустин рассказал, что принята программа развития искусственного интеллекта на четыре года.

«Но самое важное, что там предусмотрены специальные гранты, которые будут в течение четырёх лет выделяться на развитие небольших стартапов и компаний, которые уже в большом количестве присутствуют на нашем рынке информационных технологий», — сказал он.

По словам Мишустина, за четыре года будет выделено около 12 млрд рублей на помощь 1,2 тыс. стартапов.

В июле российский премьер заявил, что Россия не может быть в числе ведомых стран в сфере цифровой трансформации и обязана становиться лидером отрасли.