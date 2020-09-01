Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолёт над Баренцевым морем
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Как отметили в ведомстве, 1 сентября российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря обнаружили приближающуюся к государственной границе воздушную цель.
В воздух был поднят МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Северного флота.
«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии», — цитирует ведомство ТАСС.
26 августа истребитель МиГ-31 также перехватил у границы России над Баренцевым морем самолёт норвежских ВВС.