МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолёт ВВС Норвегии
- РИА Новости
«26 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что «в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота».
В центре рассказали, что экипаж МиГ-31 с безопасного расстояния идентифицировал его как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» норвежских ВВС.
Накануне сообщалось, что истребитель МиГ-31 был поднят на перехват норвежского самолёта, приближавшегося к границам России над Баренцевым морем.