МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолёт ВВС Норвегии

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Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолёт ВВС Норвегии.
МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолёт ВВС Норвегии
  • © Нина Падалко
  • РИА Новости

«25 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель... в воздух был поднят истребитель МиГ-31бм из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной России.

Отмечается, что экипаж российского истребителя с безопасного расстояния идентифицировал объект как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии.

Нарушения госграницы России норвежским самолётом не допущено.

Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-31БМ был поднят на перехват американского самолёта, приближавшегося к границам России над Баренцевым морем.

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