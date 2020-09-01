Путин исключил переход на дистанционное образование в России

Короткая ссылка
У российских властей нет планов переводить образование в стране в дистанционный формат, заявил президент России Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока.
Путин исключил переход на дистанционное образование в России
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный, он может только дополнять традиционный способ получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению. Нецелесообразно — и ни к чему, повторю. Планов таких нет просто», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул важность командной работы и общения во время обучения.

RT ведёт трансляцию Всероссийского открытого урока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить