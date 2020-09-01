Путин исключил переход на дистанционное образование в России
- © Виталий Тимкив
- РИА Новости
«Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный, он может только дополнять традиционный способ получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению. Нецелесообразно — и ни к чему, повторю. Планов таких нет просто», — сказал глава государства.
Путин подчеркнул важность командной работы и общения во время обучения.
RT ведёт трансляцию Всероссийского открытого урока.