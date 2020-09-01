Путин исключил переход на дистанционное образование в России

У российских властей нет планов переводить образование в стране в дистанционный формат, заявил президент России Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока.

«Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный, он может только дополнять традиционный способ получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению. Нецелесообразно — и ни к чему, повторю. Планов таких нет просто», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул важность командной работы и общения во время обучения.

RT ведёт трансляцию Всероссийского открытого урока.