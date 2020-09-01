Путин выразил надежду на открытие крупных детских лагерей до конца года

Президент России Владимир Путин надеется, что до конца года крупнейшие детские оздоровительные лагеря на территории страны возобновят работу.

«Мы постепенно открываем наши федеральные центры. Известный центр для одарённых детей «Сириус» уже начал принимать из разных регионов. Так будет и в других крупных центрах. Надеюсь, и в «Артеке» так будет, в «Океане», в «Орлёнке», — сказал он в ходе выступления на Всероссийском открытом уроке.

По словам президента, учреждения должны работать с соблюдением требований санитарных врачей.

«Поэтому я надеюсь, что до конца этого года всё-таки ребята из разных регионов побывают в наших крупнейших центрах», — отметил Путин.

Ранее Путин поздравил школьников и студентов с Днём знаний.