Путин выразил надежду на открытие крупных детских лагерей до конца года

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Президент России Владимир Путин надеется, что до конца года крупнейшие детские оздоровительные лагеря на территории страны возобновят работу.
Путин выразил надежду на открытие крупных детских лагерей до конца года
  • РИА Новости

«Мы постепенно открываем наши федеральные центры. Известный центр для одарённых детей «Сириус» уже начал принимать из разных регионов. Так будет и в других крупных центрах. Надеюсь, и в «Артеке» так будет, в «Океане», в «Орлёнке», — сказал он в ходе выступления на Всероссийском открытом уроке.

По словам президента, учреждения должны работать с соблюдением требований санитарных врачей.

«Поэтому я надеюсь, что до конца этого года всё-таки ребята из разных регионов побывают в наших крупнейших центрах», — отметил Путин.

Ранее Путин поздравил школьников и студентов с Днём знаний.

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