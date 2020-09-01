Путин выразил надежду на открытие крупных детских лагерей до конца года
- РИА Новости
«Мы постепенно открываем наши федеральные центры. Известный центр для одарённых детей «Сириус» уже начал принимать из разных регионов. Так будет и в других крупных центрах. Надеюсь, и в «Артеке» так будет, в «Океане», в «Орлёнке», — сказал он в ходе выступления на Всероссийском открытом уроке.
По словам президента, учреждения должны работать с соблюдением требований санитарных врачей.
«Поэтому я надеюсь, что до конца этого года всё-таки ребята из разных регионов побывают в наших крупнейших центрах», — отметил Путин.
Ранее Путин поздравил школьников и студентов с Днём знаний.