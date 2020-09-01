Эксперт рассказал, как сэкономить до 30% при покупке школьных товаров

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Член совета Гильдии маркетологов и главный куратор Исследовательского центра бренд-менеджмента и бренд-технологий (RCB&B) Николас Коро рассказал, как сэкономить до 30% при покупке школьных товаров.
Эксперт рассказал, как сэкономить до 30% при покупке школьных товаров
  • © Нина Зотина
  • РИА Новости

В беседе с ФАН он отметил, что самая распространённая ошибка, которую совершают родители перед 1 сентября, — это покупка всего и сразу в один «клик». Речь идёт о так называемом наборе первоклассника.

Нередко в такие наборы попадают спиртовые фломастеры, что не просто не нужно школьнику, но и даже небезопасно для него. Ещё в них попадают всевозможные варианты фигурных линеек — они первоклассникам тоже ни к чему.

Как объясняет эксперт, проще и дешевле собрать такой набор самостоятельно.

По мнению Николаса Коро, лучше всего совершать покупки после 1 сентября: 3 сентября все то, что продавалось накануне — 30 и 31 августа, окажется дешевле.

Ранее телеканал «360» сообщал, что сотрудники Роскачества проверили обувь для школьников младших классов и обнаружили, что большинство производителей нарушают технический регламент.

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