Эксперт рассказал, как сэкономить до 30% при покупке школьных товаров

Член совета Гильдии маркетологов и главный куратор Исследовательского центра бренд-менеджмента и бренд-технологий (RCB&B) Николас Коро рассказал, как сэкономить до 30% при покупке школьных товаров.

В беседе с ФАН он отметил, что самая распространённая ошибка, которую совершают родители перед 1 сентября, — это покупка всего и сразу в один «клик». Речь идёт о так называемом наборе первоклассника.

Нередко в такие наборы попадают спиртовые фломастеры, что не просто не нужно школьнику, но и даже небезопасно для него. Ещё в них попадают всевозможные варианты фигурных линеек — они первоклассникам тоже ни к чему.

Как объясняет эксперт, проще и дешевле собрать такой набор самостоятельно.

По мнению Николаса Коро, лучше всего совершать покупки после 1 сентября: 3 сентября все то, что продавалось накануне — 30 и 31 августа, окажется дешевле.

Ранее телеканал «360» сообщал, что сотрудники Роскачества проверили обувь для школьников младших классов и обнаружили, что большинство производителей нарушают технический регламент.