В Крыму произошла вспышка коронавируса в госпитале для ветеранов

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Очаг коронавирусной инфекции COVID-19 выявлен в госпитале для ветеранов в Симферополе, где ежедневно фиксируется около 20 случаев заболевания.
В Крыму произошла вспышка коронавируса в госпитале для ветеранов
  • © REUTERS/Brendan McDermid

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксёнова. 

Он рассказал, что «основные очаги — это Симферополь и Ялта».

«Один из очагов — это один из госпиталей для ветеранов, уже туда занесли заразу, там разовая вспышка по 16—20 человек в день», — сказал он.

По словам главы Крыма, пациентов с тяжёлым течением болезни пока нет.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую сообщал, что число свободных коек для приёма пациентов с COVID-19 в Крыму составляет 43% от всех подготовленных.

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