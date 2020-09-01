В Крыму произошла вспышка коронавируса в госпитале для ветеранов
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксёнова.
Он рассказал, что «основные очаги — это Симферополь и Ялта».
«Один из очагов — это один из госпиталей для ветеранов, уже туда занесли заразу, там разовая вспышка по 16—20 человек в день», — сказал он.
По словам главы Крыма, пациентов с тяжёлым течением болезни пока нет.
Ранее «Крыминформ» со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую сообщал, что число свободных коек для приёма пациентов с COVID-19 в Крыму составляет 43% от всех подготовленных.