В Крыму коронавирус за сутки выявили у 76 человек 

В Крыму за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 76 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Аксёнов добавил, что всего в Крыму зарегистрировано 2347 случаев коронавируса, выздоровели 1624 человека.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую сообщал, что число свободных коек для приёма пациентов с COVID-19 в Крыму составляет 43% от всех подготовленных.