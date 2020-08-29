В Крыму коронавирус за сутки выявили у 76 человек 

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В Крыму за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 76 человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
В Крыму коронавирус за сутки выявили у 76 человек 
  • Reuters

«За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 76 случаев коронавирусной инфекции», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Аксёнов добавил, что всего в Крыму зарегистрировано 2347 случаев коронавируса, выздоровели 1624 человека.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую сообщал, что число свободных коек для приёма пациентов с COVID-19 в Крыму составляет 43% от всех подготовленных.

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