ФСБ задержала две группы браконьеров на Каспии в Дагестане

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Сотрудники пограничного управления ФСБ по Дагестану задержали на побережье Каспийского моря две группы браконьеров, у которых изъяли 90 особей русского осетра.
ФСБ задержала две группы браконьеров на Каспии в Дагестане
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«На побережье Каспийского моря задержаны две группы лиц, осуществлявших браконьерский промысел рыб осетровых видов», — заявили в ФСБ.

Отмечается, что всего обнаружено и изъято 90 особей незаконно добытого русского осетра общим весом 300 кг.

Согласно предварительной оценке, ущерб составляет около 12,5 млн рублей.

Ранее на Сахалине полиция пресекла деятельность группы браконьеров.

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