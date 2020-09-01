ФСБ задержала две группы браконьеров на Каспии в Дагестане
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.
«На побережье Каспийского моря задержаны две группы лиц, осуществлявших браконьерский промысел рыб осетровых видов», — заявили в ФСБ.
Отмечается, что всего обнаружено и изъято 90 особей незаконно добытого русского осетра общим весом 300 кг.
Согласно предварительной оценке, ущерб составляет около 12,5 млн рублей.
Ранее на Сахалине полиция пресекла деятельность группы браконьеров.