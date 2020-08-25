На Сахалине полиция пресекла деятельность группы браконьеров

В Сахалинской области сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконной добыче дальневосточного трепанга (вид иглокожих).

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Сообщается, что четверо граждан при помощи моторных лодок и водолазного снаряжения вылавливали морепродукт в заливе Анива у южного берега Сахалина. Добытое они перевозили в частный дом, а затем — в подпольный цех.

Обработанный трепанг вывозили на склад, там герметично упаковывали и под видом других товаров отправляли в грузовых контейнерах во Владивосток для последующего экспорта.

«Отделом дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ... В общей сложности из незаконного оборота изъято почти 400 кг дальневосточного трепанга. Сумма ущерба превышает 30 млн рублей. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — сообщила Ирина Волк.

В июле «Крыминформ» сообщал о задержании под Керчью двух браконьеров.