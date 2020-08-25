На Сахалине полиция пресекла деятельность группы браконьеров
- РИА Новости
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Сообщается, что четверо граждан при помощи моторных лодок и водолазного снаряжения вылавливали морепродукт в заливе Анива у южного берега Сахалина. Добытое они перевозили в частный дом, а затем — в подпольный цех.
Обработанный трепанг вывозили на склад, там герметично упаковывали и под видом других товаров отправляли в грузовых контейнерах во Владивосток для последующего экспорта.
«Отделом дознания ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ... В общей сложности из незаконного оборота изъято почти 400 кг дальневосточного трепанга. Сумма ущерба превышает 30 млн рублей. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — сообщила Ирина Волк.
В июле «Крыминформ» сообщал о задержании под Керчью двух браконьеров.