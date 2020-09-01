В Мосгордуме прокомментировали ситуацию с мерами по защите от коронавируса в школах

Председатель комиссии по образованию в Мосгордуме заслуженный учитель России Евгений Бунимович прокомментировал введение дополнительных мер по защите от коронавируса в школах.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он выразил мнение, что лучше всего дети будут соблюдать правила безопасности, если осознают всю ответственность за риски, связанные с COVID-19.

«Очень важно сейчас, чтобы ребята тоже осознали, для чего всё это, формировать эту внутреннюю ответственность у детей, что ребёнок не только сам может заразиться, но и может заразить бабушку, дедушку, соседей, случайных людей в автобусе. Может быть, объясняя ребёнку даже в игровой форме механизм передачи коронавируса, важность социальной дистанции. Может быть, посмотреть фотографии в масках детских кумиров. Такие простые вещи могут влиять на то, чтобы они понимали, зачем всё это. Это реальная драма — эта пандемия, это не какие-то выдуманные проблемы», — цитирует издание Бунимовича.

Педагог считает, что если в семье ребёнка несерьёзно относятся к мерам против коронавируса, то таким детям стоит уделять внимание в двойном размере.

Ранее телеканал «360» сообщал, какие меры санитарной безопасности будут действовать в школах Московской области с 1 сентября.