Онищенко прокомментировал рост цен на детские товары

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал рост цен на детские товары.
Онищенко прокомментировал рост цен на детские товары
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Линейка товаров не изменилась принципиально, но если посмотреть на этикетку, то это импорт или на импортных материалах. Поскольку цена рубля к доллару у нас не стала лучше, особенно в этом году, это наверняка сказалось на росте цены (на детские товары). Как были ранцы, наборы канцелярских принадлежностей, так и остались. Слава богу, учебники не надо покупать», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» Онищенко.

Ранее, как пишет URA.RU, Онищенко предупредил о риске подъёма заболеваемости гриппом осенью.

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