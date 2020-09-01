Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал рост цен на детские товары.

«Линейка товаров не изменилась принципиально, но если посмотреть на этикетку, то это импорт или на импортных материалах. Поскольку цена рубля к доллару у нас не стала лучше, особенно в этом году, это наверняка сказалось на росте цены (на детские товары). Как были ранцы, наборы канцелярских принадлежностей, так и остались. Слава богу, учебники не надо покупать», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» Онищенко.

Ранее, как пишет URA.RU, Онищенко предупредил о риске подъёма заболеваемости гриппом осенью.