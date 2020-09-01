В Норильске возбудили три дела по факту разлива топлива на реке

Прокуратура Норильска возбудила три административных дела по факту разлива нефтяной смеси в районе устья реки Амбарной, сообщает региональное ведомство.

«По результатам проверки прокуратурой города в отношении виновных лиц возбуждено два дела об административном правонарушении по ст. 8.1 КоАП России (несоблюдение экологических требований при эксплуатации иных объектов) и одно дело по ч. 2 ст. 8.6 КоАП России (порча земли)», — говорится в заявлении.

Дела направлены для рассмотрения в Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора.

АО «НТЭК» вынесли представление об устранении выявленных нарушений.

По данным ведомства, утром 7 августа в районе устья реки Амбарной в процессе перекачки водно-дизельной смеси произошёл разлив около 50 л топлива.

В Росприроднадзоре сообщали, что разлив топливно-водяной смеси на реке Амбарной в Норильске произошёл во время работ по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3.