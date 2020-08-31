Попова оценила возможность второй волны коронавируса в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» оценила возможность втрой волны коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
Попова оценила возможность второй волны коронавируса в России
  • РИА Новости

«Мы готовимся каждый год практически одинаково, в этом году с учётом новых знаний и нового уровня подготовки: и госпитальной базы, и медицинского дополнительного оборудования, и знаний специалистов, наших коллег врачей», — заявила Попова, отвечая на соответсвующий вопрос.

Она отметила необходимость быть готовыми к самым разным вариантам.

«Но если мы будем соблюдать правила, ничего… изменений произойти не должно», — добавила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что окончательная победа над коронавирусной инфекцией наступит не позднее чем через полгода.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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