Давид Сильва заболел коронавирусом

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Экс-футболист «Манчестер Сити» Давид Сильва, перешедший в «Реал Сосьедад», заболел коронавирусной инфекцией.
Давид Сильва заболел коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба. 34-летний полузащитник переносит заболевание бессимптомно. Клуб уже отправил Давида на карантин.

Сильва перешёл в «Реал Сосьедад» из «Манчестер Сити» в нынешнее межсезонье. В прошлом сезоне он принял участие в 27 матчах Английской премьер-лиги, в которых стал автором шести забитых мячей и десяти результативных передач.

Ранее спортивный директор «Лацио» высказался о переходе Сильвы в «Реал Сосьедад».

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