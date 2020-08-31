Давид Сильва заболел коронавирусом

Экс-футболист «Манчестер Сити» Давид Сильва, перешедший в «Реал Сосьедад», заболел коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба. 34-летний полузащитник переносит заболевание бессимптомно. Клуб уже отправил Давида на карантин.

Сильва перешёл в «Реал Сосьедад» из «Манчестер Сити» в нынешнее межсезонье. В прошлом сезоне он принял участие в 27 матчах Английской премьер-лиги, в которых стал автором шести забитых мячей и десяти результативных передач.

Ранее спортивный директор «Лацио» высказался о переходе Сильвы в «Реал Сосьедад».