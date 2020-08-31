В России утверждены новые правила охоты

Министерство юстиции России зарегистрировало приказ «Об утверждении Правил охоты». Об этом сообщается на сайте Министерства природных ресурсов и экологии.

Отмечается, что новая редакция Правил подготовлена Минприроды.

В ведомстве рассказали, что из новой редакции «были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в тёмное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам».

В сообщении говорится, что были добавлены новые положения, направленные на обеспечение безопасности при осуществлении охоты (необходимость применения одежды со световозвращающими элементами); на повышение эффективности борьбы с браконьерством (запрет любого перемещения/перевозки продукции охоты без соответствующих документов).

«Также удалось достичь консенсуса в вопросах использования петель, тепловизоров и механических средств при осуществлении охоты. Применение петельного лова в новой редакции жёстко регламентировано — перечень муниципальных образований, где оно полностью запрещено, указан в редакции, предложенной WWF России», — рассказали в Минприроды.

Кроме этого, регламентировано использование световых приборов и тепловизоров при осуществлении охоты, а изменения в части расширения возможности применения механических транспортных средств и летательных аппаратов носят юридико-технический характер — уточнена норма, устанавливающая порядок перемещения в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах с охотничьим оружием.

Согласно документу главам субъектов предоставляется право введения ограничений (вплоть до полного запрета) в отношении применяемых способов и сроков охоты (включая использование ночных прицелов и тепловизоров) как во всём регионе, так и в отдельных охотничьих угодьях.

В конце января сообщалось, что в России вступили в силу поправки к закону «Об оружии», которые разрешают охотиться с луком и арбалетом.