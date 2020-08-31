В Ижевске стартует командный Кубок России по боксу

С двух матчевых встреч предварительного этапа стартует командный Кубок России по боксу, который проходит в Ижевске.

«Командный Кубок России по боксу — один из главных турниров в нашем календарном плане! В следующем году Россия примет Кубок мира по боксу, потому к Кубку России в этом году будет особое внимание. Уровень конкуренции на командном Кубке России растёт с каждым годом. Сейчас он и вовсе будет запредельным, поскольку в турнире примут участие практически все ведущие спортсмены страны. Призовой фонд Кубка России — 15 млн рублей. Данный турнир станет первым крупным чемпионатом после паузы, вызванной пандемией. Повторюсь: этот командный Кубок России будет уникальным, а победит пусть сильнейший», — цитирует генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва пресс-служба организации.

В командном Кубке России примут участие 200 спортсменов из восьми федеральных округов и двух городов федерального значения.

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