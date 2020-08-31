Ефремов привлекался к ответственности за хулиганство

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Актёр Михаил Ефремов в 2013 году привлекался к уголовной ответственности по ст. 213 УК России (хулиганство). Соответствующие показания, которые Ефремов дал во время предварительного следствия, огласила в Пресненском суде прокурор.
Ефремов привлекался к ответственности за хулиганство
  • © Пресс-служба Таганского суда
  • РИА Новости

«Я привлекался ранее к уголовной ответственности по ст. 213 УК России («Хулиганство»), это было в 2013 году», — зачитала прокурор протокол допроса.

Отмечается, что дело было прекращено в связи с амнистией.

8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. 

Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения

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