Ефремов привлекался к ответственности за хулиганство

Актёр Михаил Ефремов в 2013 году привлекался к уголовной ответственности по ст. 213 УК России (хулиганство). Соответствующие показания, которые Ефремов дал во время предварительного следствия, огласила в Пресненском суде прокурор.

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РИА Новости

«Я привлекался ранее к уголовной ответственности по ст. 213 УК России («Хулиганство»), это было в 2013 году», — зачитала прокурор протокол допроса. Отмечается, что дело было прекращено в связи с амнистией. 8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.