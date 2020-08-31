Ефремов привлекался к ответственности за хулиганство
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- РИА Новости
«Я привлекался ранее к уголовной ответственности по ст. 213 УК России («Хулиганство»), это было в 2013 году», — зачитала прокурор протокол допроса.
Отмечается, что дело было прекращено в связи с амнистией.
8 июня в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице.
Как установила экспертиза, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.