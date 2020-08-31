В России смоделировали два сценария развития ситуации с коронавирусом

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Вторая волна коронавирусной инфекции в России возможна, однако сделать точный прогноз нельзя, говорится в комплексном исследовании, содержащем анализ развития эпидемиологической ситуации по COVID-19.
В России смоделировали два сценария развития ситуации с коронавирусом
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, авторы работы — сотрудник центра «Вектор» Денис Антонец, сотрудник ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора Михаил Поспелов, сотрудник Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева и замглавы ведомства Вячеслав Смоленский.

По их прогнозам, на фоне увеличения деловой активности, выхода из режима самоизоляции, снятия ограничений на работу предприятий общепита и торговли, начала учебного года и окончания периода отпусков существует вероятность новой волны заболевания.

Учёные смоделировали два сценария: оптимистичный подразумевает продолжение тренда на снижение темпов прироста, негативный — вторую волну эпидемии, при этом в качестве условной даты её начала названо 14 сентября.

В случае развития событий по первому сценарию на 30 ноября ожидается около 1,34 млн случаев инфицирования, из них около 23 тыс. летальных. 

Согласно второму варианту будет зафиксировано более 1,632 млн случаев заболевания, в том числе свыше 27 тыс. летальных.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что окончательная победа над коронавирусной инфекцией наступит не позднее чем через полгода.

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