На Ставрополье подвели итоги по сбору урожая овощей открытого грунта. В среднем в регионе собирают на 42% больше с одного гектара, чем в 2019 году.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства края.

«На сегодня главная задача перед АПК края — подготовка к закладке урожая зерновых 2021 года. Общая площадь посевных угодий для озимых культур составит порядка 2 миллионов гектаров», — цитирует издание данные пресс-службы губернатора Ставрополья.

На сегодня в хозяйствах края убрали порядка 2,9 тысячи гектаров. Это около четверти от всех площадей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области подвели итоги по сбору урожая овощей.