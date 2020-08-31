На Ставрополье подвели итоги по сбору урожая овощей открытого грунта
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Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства края.
«На сегодня главная задача перед АПК края — подготовка к закладке урожая зерновых 2021 года. Общая площадь посевных угодий для озимых культур составит порядка 2 миллионов гектаров», — цитирует издание данные пресс-службы губернатора Ставрополья.
На сегодня в хозяйствах края убрали порядка 2,9 тысячи гектаров. Это около четверти от всех площадей.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области подвели итоги по сбору урожая овощей.