На Ставрополье подвели итоги по сбору урожая овощей открытого грунта

Короткая ссылка
На Ставрополье подвели итоги по сбору урожая овощей открытого грунта. В среднем в регионе собирают на 42% больше с одного гектара, чем в 2019 году.
На Ставрополье подвели итоги по сбору урожая овощей открытого грунта
  • Pixabay

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на данные пресс-службы правительства края.

«На сегодня главная задача перед АПК края — подготовка к закладке урожая зерновых 2021 года. Общая площадь посевных угодий для озимых культур составит порядка 2 миллионов гектаров», — цитирует издание данные пресс-службы губернатора Ставрополья.

На сегодня в хозяйствах края убрали порядка 2,9 тысячи гектаров. Это около четверти от всех площадей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области подвели итоги по сбору урожая овощей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить