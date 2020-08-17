В Московской области подвели итоги по сбору урожая овощей

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В Подмосковье подвели итоги по сбору урожая овощей.
В Московской области подвели итоги по сбору урожая овощей
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства региона.

В Подмосковье с начала года собрали более 70 тыс. тонн помидоров и огурцов. Лидером по сбору овощей стала Кашира — свыше 48 тыс. тонн.

«На сегодняшний день валовой сбор овощей в тепличных хозяйствах Подмосковья составляет порядка 71 тыс. тонн. Огурцов произведено более 43 тыс. тонн, томатов — 27 тыс. тонн. Перца и баклажанов выращено порядка 650 тонн», — цитирует телеканал министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина.

Разин отметил, что в прошлом году за такое же время в Подмосковье собрали 68 тыс. тонн овощей защищённого грунта.

Ранее «Крыминформ» сообщил, что крымские аграрии завершили уборку зерновых культур — в общей сложности 530 тыс. га.

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